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Adıyaman SYDV 3 personel alacak

Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi, muhasebeci ve eğitmen olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:30
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Adıyaman SYDV 3 personel alacak

Adıyaman SYDV 3 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi, muhasebeci ve eğitmen olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BÜRO GÖREVLİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-Son başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatının olmaması,

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 Yıllık İktisat İşletme.Maliye, Muhasebe, Sosyal Hizmetler bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, kamu yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021-2022) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10- Adıyaman Merkez ilçesi sınırları içerisinde müracat tarihi itibariyle 23/07/2022 Tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak,

11- Bilgisayar kullanabiliyor olmak,

12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

13- Adli ve İdari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durum bulunmamak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru formu (Vakfımızdan temin edilecektir)

2-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Belgesi,

3-İkametgâh Belgesi,

4-Vukuath Nüfus Kayıt Belgesi(Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile birlikte)

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