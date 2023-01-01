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Adıyaman'da kaçak alkol ve sigaralar ele geçirildi

Adıyaman'da huzur güven uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamada çok sayıda kaçak alkol ve sigaralar ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:08
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Adıyaman'da 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman'da kaçak alkol ve sigaralar ele geçirildi
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol ve sigaralar ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Yılbaşına Yönelik Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde yapılan huzur güven uygulaması düzenlendi. 283 Jandarma personelinin katılmış olduğu 26 farklı uygulama noktasında 3 bin 418 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 76 park, 34 metruk bina, 9 iş yeri de jandarma ekiplerince kontrol edildi. 17 aracın trafikten men edildiği uygulamalara 46 araç sürücüsüne ise idari işlem düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 12 şahıs yakalanırken 10 litre 10 litre kaçak bandrolsüz alkol, 230 paket kaçak sigara, 247 adet reçetesiz sentetik ecza hapı ise ele geçirildi.

 

(Kaynak: İHA)

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