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  • Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor

Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor

Türkiye'de sigara fiyatlarına gelen yüksek zam oranı kayıt dışı ekonomiyi şahlandırdı; kaçak sigara satışlarını patlattı. Portatif sigara makineleri ile binlerce kaçak sigara kısa süre içerisinde sarılıyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:52
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:53
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1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor. Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor

Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Portatif sigara makinesi, sigara fiyatlarının yükselmesi ve verginin artması ile birlikte daha yaygınlaştı. 

Sigara makinelerinin fiyatı 600 dolar ile bin dolar arasında değişirken 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor.



SAATTE BİN PAKET DOLDURUYOR

Kaçak tütünün kilosu ise 270 ila 300 lira arasında değişiyor. Bu makineler 1 saatte yaklaşık bin paket sigara dolumu yapıyor.

Çin malı olan makineler, Türkiye’ye İran'dan ve Irak’ın Kuzey’inden geliyor. Makine peynir ekmek gibi satılırken zamlar yüzünden kayıt dışı ekonomi artmaya devam ediyor.

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Karadenizli
2.09.2022 16:15
30- 35 tl.na 1 paket sigara satarsanız böyle olur. 1 paket sigara 3- 3.5 tl. Gerisi tüketim vergisi. Şahlansın TÜRKİYE.  
 
hulki
2.09.2022 15:32
Türk tütünü zararlı da yabancı sigara zararsız gibi bir algı yaratıldı.Türk sigara fabrikalarına devlet izin versin.Türk çiftçisi kazansın paramız, British Tobacco,Philip Morris,JTI a gitmesin.  
 
Senol
2.09.2022 15:19
Yinede millet oy veriyor bunasıl iştir acep  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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