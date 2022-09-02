Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor

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Portatif sigara makinesi, sigara fiyatlarının yükselmesi ve verginin artması ile birlikte daha yaygınlaştı.



Sigara makinelerinin fiyatı 600 dolar ile bin dolar arasında değişirken 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor.





SAATTE BİN PAKET DOLDURUYOR

Kaçak tütünün kilosu ise 270 ila 300 lira arasında değişiyor. Bu makineler 1 saatte yaklaşık bin paket sigara dolumu yapıyor.



Çin malı olan makineler, Türkiye’ye İran'dan ve Irak’ın Kuzey’inden geliyor. Makine peynir ekmek gibi satılırken zamlar yüzünden kayıt dışı ekonomi artmaya devam ediyor.