Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor

YENİÇAĞ ÖZEL HABER
Portatif sigara makinesi, sigara fiyatlarının yükselmesi ve verginin artması ile birlikte daha yaygınlaştı.
Sigara makinelerinin fiyatı 600 dolar ile bin dolar arasında değişirken 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor.
SAATTE BİN PAKET DOLDURUYOR
Kaçak tütünün kilosu ise 270 ila 300 lira arasında değişiyor. Bu makineler 1 saatte yaklaşık bin paket sigara dolumu yapıyor.
Çin malı olan makineler, Türkiye’ye İran'dan ve Irak’ın Kuzey’inden geliyor. Makine peynir ekmek gibi satılırken zamlar yüzünden kayıt dışı ekonomi artmaya devam ediyor.
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