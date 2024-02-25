Adıyaman'da 3 araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da 3 araç çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahta-Diyarbakır yolunda meydana gelen kazada, Kahta-Diyarbakır yolunun 18. kilometresinde E.N.Ç’nin kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobil, B.T’nin kullandığı 35 BCF 030 kamyonet ve E.D yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil çarpıştı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan zincirleme trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan B.T., S.B. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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