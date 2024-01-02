Adıyaman’da 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davası yarın başlıyor

Kaynak: AA
Adıyaman’da 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davası yarın başlıyor
6 Şubat depremlerinde yıkılıp, Adıyaman’da 72 kişinin ölümüne neden olan İsias Oteli’ne ilişkin dava yarın başlayacak.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli’ne ilişkin dava yarın başlayacak. Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 2 yıl 8’er ay hapis cezası isteniyor.

Dava, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülmeye başlanacak ve otelde yaşamını yitiren Kıbrıslı öğrencilerin ailelerinin de davaya katılması bekleniyor.

Hazırlanan iddianamede, İsias Oteli’nin 1993 yılında konut olarak inşa edildiği ve 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiğine yer verilmişti. Ayrıca söz konusu iddianamede, binada kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı da belirtildi.

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