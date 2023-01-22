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Alkollü sürücü kaza yaptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:57
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Adıyaman'da alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı
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İHA

Alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin A. (39), idaresindeki otomobil ile Ahmet Ormankıra (35), idaresindeki otomobil ile, Besni ilçesi Oyalı Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet Ormankıran ile aynı araçta bulunan Fatma Ormankıran (33), yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Fatma Ormankıran, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Ormankıran yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin A’nın 2.34 promil alkollü olduğu ise öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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