Adıyaman'da bir şahıs eşini baltayla öldürdü

Adıyaman’da tartıştığı eşi tarafından kafasına balta ile vurulan kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da bir şahıs eşini baltayla öldürdü

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli köyünde meydana geldi. 27 Temmuz tarihinde 65 yaşındaki Şıho O. isimli şahıs 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile tartıştı. Tartışma sonrasında Şıho O. isimli şahıs evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.

Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kadın hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs olay sonrası kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve araştırma sonrasında şahıs Hacıhalil köyü ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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