Adıyaman’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.