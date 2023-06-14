Adıyaman’da deprem

Son dakika… Son dakika… Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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