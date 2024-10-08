Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı!

Kaynak: İHA
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gölbaşı ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na seyir halinde olan Zekeriya Zenginol idaresindeki 02 BD 119 plakalı otomobil ile Gazi Caddesi'nden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Yusuf Güçlü idaresindeki 01 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Zenginol yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

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