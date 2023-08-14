Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bahattin P. idaresindeki 34 GNV 964 plakalı otomobil sürücüsü ile karşı yönden gelen Turan B. idaresindeki 46 AEU 517 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Bahattin P. ile yolcu olarak bulunan Mehmet Y., Nurgül P., Merve P., Sena P. ve Berra P. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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