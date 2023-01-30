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İki otomobil çarpıştı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 04:41
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Adıyamanda iki otomobil çarpıştı

İki otomobil çarpıştı
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Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 UZ 613 plakalı otomobil ile 34 DFB 823 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Musa Doğan, Mustafa Alagöz, Enes Alagöz, Safiye Doğan, Emin Alagöz, Zeynel Sönmez, Ferhat Sönmez ve Hayriye Sönmez yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Safiye Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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