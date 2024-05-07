Konya maçını izleyen Fenerbahçe taraftarının kalbi dayanmadı. Son paylaşımı gündem oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Fenerbahçe lider Galatasaray’ın altı puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Bu sonuç, sarı-lacivertli taraftarları derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Ancak maçın ardından yaşanan bir olay, futbolun ötesinde bir üzüntüye sebep oldu.

Fenerbahçe taraftarı Murat Berke Noyan karşılaşmayı izledikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Noyan'ın maç sonrası yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada geniş yankı buldu.

Antalya’da avukatlık mesleğini icra eden Noyan, “Fenerbahçe’nin bizi dipsiz depresyona sürüklediği günlerdeyiz yine” ifadelerini kullanarak takımının performansını eleştirdi.