Zelenski'ye suikast girişimi. Hedeflerinde iki isim daha vardı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast girişimi planlarını açığa çıkardıklarını ve bu planlarda yer aldığı iddia edilen iki albayın Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) hizmet ettiğini duyurdu.

İKİ ALBAY YAKALANDI

SBU tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan iki albay, Zelenski'ye suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklandı. Bu kişilerin yanı sıra, FSB'nin istihbarat servisi tarafından Zelenski'nin yakın güvenlik biriminde görevli askerler arasından Ukrayna liderini kaçırıp öldürebilecek kişilerin bulunması amacıyla planlar yapıldığı da tespit edildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE HEDEFLER ARASINDAYDI

Ayrıca, Zelenski'nin yanı sıra SBU Başkanı Vasyl Maliuk, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov ve bazı üst düzey isimlerin de Rusya tarafından hedef alınanların arasında olduğu belirtildi.

HEDEFİN KONUMU FÜZE İLE VURULACAKTI

SBU tarafından yapılan açıklamada iddia edilen saldırı planının da detayları yer aldı. İlk olarak işe alınan bir ajanın hedeflerden birini yakın takibe almasının planlandığı belirtildi.

Plana göre, hedefin yeri tespit edildikten sonra belirlenen koordinatlara füze ile saldırı gerçekleştirilecek; saldırı sonrasında ise olay yerine insansız hava aracı ile ikinci bir saldırı daha düzenlenecekti.

Açıklamanın devamında, “Ruslar, insansız hava aracının izlerini yok etmek de dahil olmak üzere başka bir füzeyle vurmayı planlıyordu" şeklinde detaylar paylaşıldı.