Adıyaman'da otomobil kazası. 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Durukaynak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aziz Tuncay yönetimindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 ECP 360 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Tuncay, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.