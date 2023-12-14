Adıyaman'da otomobil kazası. 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Adıyaman'da otomobil kazası. 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Durukaynak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aziz Tuncay yönetimindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 ECP 360 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Tuncay, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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