Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kahta-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan Uluçay (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan Uluçay olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Esilanur Uluçay (15), Zeynep Ela Uluçay (11), Enise Sudenur Uluçay (16) ve Ecrin Uluçay (13) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay 'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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