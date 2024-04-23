Adıyaman'da silah operasyonu

Kaynak: İHA
Adıyaman'da silah operasyonu
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah parçası ve mermiler ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç., isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 56 adet tabanca mermisi, 1 adet torna makinesi, 3 adet yiv-set açma aparatı, 1 adet metal silah seri numara basma numaratörü, 1 adet kompresör, 1 adet mengene, 1 adet oksijen tüpü ve aparatı, 7 adet tabancaya ait şarjör, 29 adet fişek, 2 adet tabanca gövde ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca kapak takımı, silah yapım, imal ve tamir işlerinde muhtelif sayıda alet ve edevat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç. isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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