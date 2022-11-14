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Adıyaman’da Roma Dönemine ait bin 578 adet sikke ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Roma Dönemine ait bin 578 adet sikke ve 42 adet toprak testi içinde şarap ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:15
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Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 578 adet sikke ele geçirildi

Adıyaman’da Roma Dönemine ait bin 578 adet sikke ele geçirildi
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Jandarma ekipleri, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenledikleri operasyonda Roma Dönemine ait bin 578 adet sikke ve 42 adet toprak testi içinde şarap ele geçirdi.

Operasyon, Kahta ilçesine bağlı Ziyaret köyünde düzenlendi. Y. B. isimli şahsın elinde tarihi sikke ve şarapların olduğu istihbaratı üzerine, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve titiz çalışma yürütüldü.

Şahsın Ziyaret köyündeki evine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada Roma Dönemine ait bin 578 adet sikke, 42 adet toprak testi içerisine konulmuş şarap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile şarjör içerisinde 5 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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