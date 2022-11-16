16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da kaygan yolda, bir hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:03
Takip Et

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
+
Aa
-

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Kahta Sanayi Sitesi Kavşağında Ali Ekber Güler (52), idaresindeki 34 VG 2875 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Yaşlı (26), idaresindeki 02 FD 662 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Muhammed Yaşlı ile araçta bulunan Berat Gazi Yıldız (5), yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan her iki araç bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.