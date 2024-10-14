Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu (14 Ekim 2024)

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yürüttüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 39 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 7 gram esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.