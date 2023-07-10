Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?

Sadece belirli davaların görülmeye devam ettiği adli tatil başlangıcının ne zaman olduğu ve adli tatilde hangi davaların görüldüğü merak ediliyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?

Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?

Yargı sürecinde belirli davaların görüleceği adli tatil başlangıç ve bitişinin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesinde:

‘’Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar.’’ ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi Spor
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi Dünya
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu Güncel
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip Spor
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede Güncel
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar? Keşfet
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar?
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı Dünya
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı