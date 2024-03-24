Adliye sarayında avını tuzağa çekmek için bekliyordu

Adana'da adliyede sahte avukatlık yapan bir kadın, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca bulundu. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı tespit edilen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, Betül S.'nin avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemelerin önünde sosyal medyada paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine polis ekipleri, söz konusu kadının evine operasyon düzenledi. Operasyonda Betül S. yakalanırken, evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

Betül S., nitelikli dolandırıcılık, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.