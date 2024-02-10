Adliyedeki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 48 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Adliyedeki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 48 şüpheli tutuklandı
Çağlayan’daki adalet sarayında yer alan polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 48 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

6 Şubat tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan polis kontrol noktasına silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine DHKP-C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Terör saldırısı sonucu 3’ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli yurttaş ise yaşamını yitirmişti.

96 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırı sonrası gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 33'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 14'ü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ile 'nitelikli kasten öldürme', 1'i ise 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı.

48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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