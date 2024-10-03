Adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı'nda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre hırsızlık suçundan gözaltına alınan 36 yaşındaki Muhammet Özgeriş nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs tutuklama işlemlerinin tamamlanması için adliyenin 4. katına götürüldü. Burada ani bir hareketle Özgeriş, adliyenin yangın merdivenine doğru koşarak 4. kattan aşağıya atladı.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Muhammet Özgeriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Zanlının cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.