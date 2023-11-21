Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah karşı düzenlenen operasyonda il genelinde 2023 yılının en fazla miktardaki uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Narkotik köpeklerinin da katıldığı operasyonda bir öncü diğeri taşıyıcı iki araçta yapılan aramada İstanbul plakalı bir binek aracın bagajında poşetlenmiş vaziyette 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D. isimli zanlılar çıkarıldıkları Germencik Adliyesi’nde tutuklanarak Aydın E Tip Cezaevi’ne gönderildi.

