Adnan Aybaba'dan Aykut Kocaman itirafı: Ali Koç teklif götürdü

Spor yorumcusu Adnan Aybaba, Ali Koç'un Aykut Kocaman'a teklif götürdüğünü ve Kocaman'ın da ne cevap verdiğini açıkladı.

Adnan Aybaba'dan Aykut Kocaman itirafı: Ali Koç teklif götürdü

Adnan Aybaba, Ulusal Kanal'da yayınlanan Perde Arkası programında 1-1 berabere biten Fenerbahçe Giresunspor maçını ve Fenerbahçe'deki Jorge Jesus krizini yorumladı. Aybaba, Ali Koç'un Aykut Kocaman'a bir teklif götürdüğünü ancak Kocaman'ın bunu reddettiğini ifade etti.

İşte Adnan Aybaba'nın açıklamaları;

-Bu futbolcuların hiçbiri Jesus'u istemiyor. Bir kere bu iş oldu bitti. Ali Koç, Aykut Kocaman ile görüşmek ister. Bu aldığım yeni haber. Aykut Kocaman'a Ali Koç'un elçisi teklifi iletir. Fakat Kocaman, bunu kabul etmez. Bu olay geçen hafta oluyor. Ali Koç eğer Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ile çalışsaydı şu 5 yıldır gördüğü zararın hiçbirisini görmezdi"

-2018'de kafadan kongreyi kazanıyorsun. Fırtına gibi Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığı alıyorsun. Sonra diyorsun ki 'Yabancılarla devam edeceğim."

-Şampiyon olursun ya da olmazsın umurumda değil. Kimlik, şahsiyet ve duruş vardır. Fenerbahçe'nin bir duruşu var. Fakat büyük takım refleksini de kaybetmeye başlıyor, yapamıyor. Mesela federasyonda etkinliği yok.

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