Ali Koç'a şok! Aykut Kocaman telefona çıkmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı telefonla aradığı ancak Kocaman'ın telefonu açmadığı iddia edildi.

Ali Koç'a şok! Aykut Kocaman telefona çıkmadı

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 yendi ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 5'e çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Giresunspor maçından sonra Ali Koç'un Jorge Jesus'u kulüp binasına davet ettiği ortaya çıktı. Başkanın takıma verilen 3 günlük izinleri iptal ettiği kaydedildi.

Gazeteci Emre Bol, 'Taktik Mania' kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Ayrıca Emre Bol, Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde;
''Giresunspor beraberliği sonrası Ali Koç ile Jesus arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Herkes yolların ayrılmasını, istifa beklerken Ali Koç topu taca attı.''

''Fenerbahçe Sevilla maçından sonra Jorge Jesus'la yollarını ayırması gerekiyordu, çünkü Fenerbahçe Jesus'la şampiyon olamaz. Zaten Ali Koç yönetiminin en büyük sıkıntılarından bir tanesi sorunları çözüm bulamamak.''

''Ali Koç sorunları görünce her zaman geç kalan, hatta çözemeyen bir başkan. Herkes, 'Fenerbahçe tarihinin en aciz yönetimi' yakıştırmaları yapıyor.''

''Fenerbahçe'nin FFP kilidi çözülüyor, banka temlikleri kalkıyor bu sezon çok iyi transferler yapılacak ama yönetim doğru oyuncuları alamadığı için istediği kadar para harcasın...''

''Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı aradığı fakat hocanın telefonu açmadığı haberleri var. Ali beyin Aykut Kocaman'ı aradığı yok zaten araması için bir yüzünün olması lazım.''

''Bir bayram günü ailemle beraber otururken bana bir telefon geldi Aykut Kocaman gönderildi diye. Ben de hocayı aradım 'hocam geçmiş olsun' dedim, hoca da ne oldu ki dedi (haberi yok) Hocam görevine son verilmiş dedim konuyu kapattık. 15 dakika sonra Aykut Kocaman'ın görevine son verildi.''

''Sonradan Aykut hocaya şöyle bir ricada bulundular. Yardımcıların kalsın gelecek teknik adama yardımcı olsun, Aykut Kocaman da bunu kabul etti. Ama daha sonra 'yok verileri çaldılar, yeni gelen hocanın altını oyuyorlar' haberleri yaptılar.''

''Tüm bunlardan sonra Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı araması yakışık almaz, Aykut Kocaman da zaten dönmez. Jorge Jesus giderse kim gelir diye herkes kafa yormaya başladı, herkesin kafasında bir teknik direktör adayı var.''

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