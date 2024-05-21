Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar
Konyaspor'un ligin son haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi yaptığı hazırlık ortaya çıktı.

Konyaspor, ligin son haftasında sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.

Ev sahibi takım ligde kalmak, Galatasaray ise şampiyon olmak için mücadele edecek.

Yeşil beyazlı kulüp pazar günü oynanacak maç için özel bir tişört yaptırdı.

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Üzerinde "İnancım korkumdan daha büyük" yazan tişörtler üretilmeye başlandı.

Konyasporlu futbolcuların da maç öncesi sahaya bu tişörtleri giyerek ısınmaya çıkacakları belirtildi.

Taraftarların da tribünde yine bu tişörtlerle yerlerini alacakları ve takımlarını destekleyecekleri öğrenildi.

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