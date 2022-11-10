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Adnan Oktar davasında kararın 16 Kasım'da açıklanması bekleniyor

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davanın 32. duruşması görüldü. Davanın ertelendiği 16 Kasım Çarşamba günü kararın açıklanması bekleniyor.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 23:35
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Adnan Oktar davasında kararın 16 Kasım'da açıklanması bekleniyor

Adnan Oktar davasında kararın 16 Kasım'da açıklanması bekleniyor
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava, son sözlerin alınmasının ardından kararın açıklanması için ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 32. duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları, müvekkilleri için tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatların savunmalarını tamamladığı duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıklara son sözleri soruldu.

Duruşma, mahkeme heyetinin davayla ilgili kararını açıklaması için 16 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

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