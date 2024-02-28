Adnan Oktar 'güvenlik' gerekçesiyle nakledildi

Cezaevinde 15 günde 200 avukatla 'olağan akışa uygun olmayacak şekilde' görüştüğü iddiasıyla hakkında yeni bir dava açılan Adnan Oktar, 2 yıldır tutulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden, Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Naklin gerekçesi olarak 'güvenlik' gösterildi.

Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne götürülen Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme gerçekleştirdiği iddiaları gündeme düşmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar hakkında yürüttüğü soruşturmada "Cezaevinde kaldığı dönemde, 15 gün gibi kısa sürede yaklaşık 200 avukat ile olağan akışa uygun olmayacak şekilde, "hukuki yardım" adı altında görüşmeler gerçekleştirdiğini" ve "örgütü diri tutmaya çalıştığını" öne sürmüş ve soruşturma neticesi hazırlanan iddianame kabul edilmişti.