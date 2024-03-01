Adnan Oktar 1 ayda 252 kez kadın avukatlarla görüşmüş

Erzurum’daki Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuklu bulunan örgüt lideri Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Erzurum'daki cezaevinde Oktar'ın, yüzlerce kez çoğunluğu kadınlardan oluşan avukatlar ile görüştüğü ortaya çıktı.

Oktar’a yapılacak avukat ziyaretleri için Erzurum'da evlerin kiralandığı bir yapılanmaya gidildiği de belirlendi.

Oktar’ın Van'a sevk edilmesinin altında yatan en önemli nedenin de bu yapılanma olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan Oktar'ın, "Örgüte yeni avukatlar ve kişiler kazandırılması" yönünde talimat verdiği de iddia edildi.

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, canlı yayında konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"BİR AVUKAT GÜNDE DÖRT KERE ZİYARETE GELMİŞ"

"Adnan Oktar'ın bu dördüncü sevki. Bu süreç Silivri'den başlıyor. Edirne'ye uzanıyor. Edirne'den Erzurum'a, Erzurum'dan da Van'a kadar sürüklenen bir hikayeden bahsediyoruz. Anlatacağımız bu bilgiler ilk kez paylaşılacak bunu vurgulamak istiyorum. Soruşturma ilmek ilmek işleniyor. Bu soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın son 1 yıl içinde Erzurum'da bir yapılanması olduğu tespit edildi. Adnan Oktar, avukatlarla görüşüyor. Peki Oktar, bu avukatlarla nasıl görüşüyor? Buna nasıl müsaade ediliyor? Hemen hızlıca anlatalım.

"ÖNEMLİ OLAN GÜZELLİĞİ VE KOLAY KANDIRILMASI"

Önce bir tevkil avukatı ilanı veriyorlar. Avukatlar da bu ilanı görüyor. Başvuranlar var ve eleme yapıyorlar içerisinden. Güzel mi, genç mi, mesleğe yeni mi atılmış? Bu üç faktör çok önemli. Hedef güzel olması, çok önemli bu. Buna yurt dışındaki bu organizasyonu yapan kişi karar veriyor. Soruşturma kapsamında bu kişinin adını paylaşamıyorum. Bütün organizasyon yurt dışından yapılıyor. Hedef güzel avukat, ardından görüşme ve iş teklifi. Bu görüşme Erzurum'da yüz yüze yapılıyor. Adnan Oktar'ın istediği kriterlerde olduğu tespit ediliyor. Bir de önemli olan kolay kandırılması. Zaten süreç hep böyle başladı. Ardından Adnan Oktar'la görüşme ayarlanıyor. Zaten tam olarak kayış orada kopuyor. Adnan Oktar ilk defa konuştuğu avukatı beğenirse sürekli onunla görüşmek istiyor. Bir avukat günde dört kere ziyarete gelmiş.

Bu adeta avukat devşirme sistemi. Toplam 290 görüşmeden bahsediyoruz. Bu 290 görüşmenin 252'si kadınlarla yapılıyor. 21 kadın avukatla görüşme yapılıyor. Sadece Erzurum'dan değil, İstanbul'dan da avukatlar geliyor zaman zaman Adnan Oktar'la görüşmeye. Ve 8 erkek avukat. Bu 24 görüşme tamamen kamufle. Sırf kadınlarla sadece görüşüyor denmesin diye erkek avukatlarla da görüşüyor. Bu istatistikler 16 Şubat 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında.

"GÖRÜŞTÜĞÜ ZAMAN KAMERANIN AÇISI DEĞİŞTİRİLİYOR"

Adnan Oktar bazı avukatlarla görüştüğü zaman kameranın açılarının değiştirildiği şu an soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu soruşturmada yer alan bir detay. Bunu kim sağladı, kim aracı oldu, kim yardım etti? Şu an bunun üzerinde duruluyor.”