Adnan Polat yıkıldı

Kaynak: İHA
Adnan Polat yıkıldı

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat’ın vefat eden babası İbrahim Polat’ın cenaze namazı (93), Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenaze törenine; Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eski Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy, Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, ses sanatçısı Orhan Gencebay, Galatasaraylı yöneticiler, yakınları ve sevenleri katıldı.

İbrahim Polat’ın naaşı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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