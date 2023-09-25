AFAD Birlik Müdürü hayatını kaybetti

AFAD aracında bulunan Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet K. idaresindeki 03 BE 594 plakalı resmi AFAD aracı, Ziya D. idaresindeki 06 PFV 07 plakalı kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu AFAD aracının sağ ön koltuğunda bulunan 42 yaşındaki Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser’in göreve gittiği esnada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.