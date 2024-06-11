AFAD depremzedelerin kira yardımını kesecek. SMS ile duyurdu

Geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenmişti. 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 16 ay geçti.

Milyonlarca kişiyi etkileye depremlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara kira yardımı verdi.

Ancak AFAD kira yardımı verdiği vatandaşlara SMS atarak bu ay yardımların son olacağını açıkladı. AFAD depremzedelere 5.000 TL kira yardımı yapıyordu.

Kira yardımını sonlandırılırken iddialara göre, 680 bin konut vaadinin 75 bin 364’ü gerçekleştirildi.

AFAD tarafından depremzedelere gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun.

ÇEVRE BAKANI NE DEMİŞTİ?

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz aylarda depremzedeler için "Evler teslim olana kadar kira yardımlarını sürdüreceğiz” demişti.

Ayrıca AFAD da depremzedeler için yapılan evlerin teslim edilene kadar kira desteği verileceğini belirtmişti.