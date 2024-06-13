AFAD'dan öğretmenlere bir darbe daha. 4 gün süre verdi

Geçen yılki deprem felaketinden etkilenen kentlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde öğretmenlerle ilgili gündem olacak bir karara imza atıldı.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dört gün içinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istedi.

Kararın, AFAD Koordinasyon Kurulu kararı ile alındığı da belirtildi. 11 Haziran’da gönderilen bildiride ücretli öğretmenlere konteynerlerin boşaltmaları için 14 Haziran’a kadar süre verildi.

CHP’li Uğur Kalkan Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısını paylaşarak tepki gösterdi.

Kalkan “AFAD Koordinasyon Kurulu öğretmenlerle ilgili karar almış. Karar bugün okul ve kurum müdürlüklerine iletildi. Ücretli öğretmenlerin, tatile gidecek öğretmenlerin ve yöneticilikten ayrılanların konteynerleri boşaltması istendi. O zor şartlarda görevini yapmayan çalışan ücretli veya kadrolu öğretmenlere bu bir haksızlıktır. Tasarruf tedbirlerini gidin Gaziantep 'in değişik yerlerinde uygulayın. Bu yanlış karar gözden geçirilmeli ve zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz bir de kalacak yer sıkıntısıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır” dedi.

KİRA YARDIMLARINI DA KESECEK

AFAD evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara kira yardımı veriyordu. Ancak AFAD kira yardımı verdiği vatandaşlara SMS atarak bu ay yardımların son olacağını açıkladı.

AFAD depremzedelere 5.000 TL kira yardımının bu ay son olacağını duyururken iddialara göre, 680 bin konut vaadinin 75 bin 364’ü gerçekleştirildİ.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı evlerin anahtarlarının teslim edilene kadar yardımların sürecini belirtmişti.