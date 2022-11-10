﻿İzmir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre İzmir'de deprem meydana geldi.
AFAD'ın yayımladığı bilgilere İzmir'in Menderes ilçesindeki deprem, 3.6 olarak kaydedildi.
Saat 00:26'da gerçekleşen depremin yerin yaklaşık 10 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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