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İzmir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre İzmir'in Menderes ilçesinde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 01:01
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmirin Menderes ilçesinde deprem oldu

İzmir'de deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre İzmir'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın yayımladığı bilgilere İzmir'in Menderes ilçesindeki deprem, 3.6 olarak kaydedildi.

Saat 00:26'da gerçekleşen depremin yerin yaklaşık 10 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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