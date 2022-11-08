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Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı'ndan korkutan deprem uyarısı: 6,5 ile 7,5 arasında

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, kentte 6.5 ile 7.5 arasında deprem beklediklerini söyledi.“2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. ” dedi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:00
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Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı'ndan korkutan deprem uyarısı: '3 bine yakın deprem olmuş bu fay kırılacak'

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı'ndan korkutan deprem uyarısı: 6,5 ile 7,5 arasında
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Pütürge, Doğanyol, Battalgazi, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde 28 Ekim’den bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.1 arasında değişen depremler meydana geldi; bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İnşaat Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenleyen Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki 6.8’lik depremden dolayı can ve mal kayıplarının olduğunu hatırlatarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için olası depremlere karşı yetkilileri uyardıklarını söyledi.

“O FAY HATTI KIRILACAK! BUGÜNÜ YARINI YOK”
Malatya’nın olası depreme hazır olmadığı kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür, “Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500’e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya’da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Büyük bir deprem kapıda. Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya’nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi’nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor” diye konuştu.

6,5 İLE 7,2 ARASINDA DEPREM BEKLENİYOR
Gazetecinin ‘Malatya’da tahmini kaç şiddetinde bir deprem bekleniyor?’ sorusuna ise Özgür, “Malatya’da 6.5 ile 7.5 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı” yanıtını verdi.
 

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