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Jeoloji Mühendisleri Odası korkutan haberi verdi. Çok yıkıcı bir deprem geliyor

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası, "Malatya için çok yıkıcı bir deprem geliyor" uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:21
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Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası korkutan haberi verdi. Çok yıkıcı bir deprem geliyor

Jeoloji Mühendisleri Odası korkutan haberi verdi. Çok yıkıcı bir deprem geliyor
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Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Başkanı Erkan Özgür, Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında deprem beklendiğini belirterek “Malatya olası depreme hazır değil. Yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Özgür, irili ufaklı meydana gelen depremlerin Çelikhan-Erkenek hattını sıkıştırdığını belirterek, "2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor" dedi.

Pütürge, Doğanyol, Battalgazi, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde 28 Ekim'den bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.1 arasında değişen depremler meydana geldi.

JMO Başkanı Özgür, "Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500’e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor... Büyük bir deprem kapıda. Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor" diye konuştu.

DHA'ya konuşan Özgür, Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasına da gönderme yaptı. Görür, 1 Kasım'da paylaştığı Twitter mesajında, Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonunda Kavaklıdere-Pütürge'de 4,0 büyüküğünde deprem meydana geldiği bilgisini verdikten sonra, "Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya [güneybatıya] doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP [İl Afet Risk Azaltma Planı] planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum" diye yazmıştı.

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Sedat kiper
7.11.2022 21:24
Yalova depreminden beri her gün deprem olacağını söylüyorlar kimisi İstanbul’da büyük inşaat şirketlerinden nemalandı zaten insanlar Korku içinde ne olur abartmayın  
 
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