AFAD'dan vali ve kaymakamlara peş peşe uyarı! 7 ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısını duyurdu. Turuncu kod ile yapılan uyarı kapsamında, söz konusu illerin vali ve kaymakamlarına SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı açıklandı. AFAD, vatandaşları da sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 il için turuncu, 5 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı verdi.

AFAD’DAN PEŞ PEŞE UYARI

AFAD tarafından yapılan paylaşımda ekiplerin hareket halinde olduğunu belirterek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.