AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu.

KAYNAK: İHA
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 1
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 2

Samsun’da sanayi bölgesini yine su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 3

Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 4

AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, şehri vurdu.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 5

Saatlerdir kesintisiz devam eden sağanak sel afetine yol açtı. Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 6

İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı. Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sel sularına teslim oldu.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 7

Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 8

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 9

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 10

Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 11

Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 12

Samsun'da kuvvetli sağanak devam ediyor.

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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 13
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 14
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 15
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 16
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 17
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 18
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 19
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AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi 20
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