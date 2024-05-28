Afet sonrası yollar onarıldı

Kaynak: İHA
Afet sonrası yollar onarıldı

Mersin'de etkili olan sağanak yağış sonrası hasar gren köy yollarının bakım ve onarım işleri yapıldı.

Mersin’de etkili olan aşırı yağış ve dolu sebebi ile Tarsus’ta meydana gelen taşkın sonrasında köy yolarının bakım ve onarımı yapıldı.

Mersin’de etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı köy yollarında hasar meydana geldiği tespit edildi. Tarsus ilçesindeki Çokak, Çavuşlu ve Koçmarlı mahallelerindeki köy yolları afet sonrasında yenilendi. Hasar alan köy yollarının tespitini yapan belediye ekipleri, temizlenen yolların bakım ve onarımını yaptı. Bozulan köy yollarının bakım ve onarımını yapan belediye ekipleri benzer olayların olmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ve bakım çalışmalarının da devam edeceğini açıkladı.

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