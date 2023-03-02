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Kaçak göçmenler Erzurum'dan ülkelerine gönderildiler

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu göçmen, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:02
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Afgan kaçaklar Erzurum Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiler

Kaçak göçmenler Erzurum'dan ülkelerine gönderildiler
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu göçmen, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.
Erzurum'dan Afganistan'a 12 charter seferi ile 136 düzensiz göçmen ülkesine geri yollandı.Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu yabancı, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Hava Limanından ülkelerine geri gönderildi. Bu çerçevede, düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmeye devam ediyor. Sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter (özel uçak) seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyor. Öte yandan, 2023 yılının başından itibaren Erzurum’dan Afganistan’a 12 geri gönderme seferi düzenlendi.

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