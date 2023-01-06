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Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 12:25
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Afganistan Badahşan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 18.56’da meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğunu açıkladı. Yerin 193 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünün 5,9 olduğu belirtildi.

Deprem başta başkent Kabil olmak üzere Afganistan’ın birçok vilayeti ile Pakistan, Tacikistan ve Hindistan’da da hissedildi. Taliban yetkililerinden hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

22 HAZİRAN’DAKİ DEPREMDE BİN 200’E YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Afganistan’ın doğu vilayetlerini 22 Haziran 2022’de vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde bin 200’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı yüksek olabiliyor.

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