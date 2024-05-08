Galatasaray'da sinirler gerildi. Dursun Özbek Süheyl Batum'a patladı

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Galatasaray'da sinirler gerildi. Dursun Özbek Süheyl Batum'a patladı
Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Dursun Özbek, başkan adayı Süheyl Batum'a Florya konusundaki eleştirileri nedeniyle çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek ile rakibi Süheyl Batum arasında ipler gerildi.

Dursun Özbek, Süheyl Batum'un, Florya projesi konusundaki eleştirilerine çok sert bir karşılık verdi.

Batum'un eleştirdiği Riva projesinden sarı-kırmızılı kulübün 170 milyon dolar kazandığını dile getiren Özbek, projenin daha yüzde 50'sinin tamamlandığını hatırlattı.

Florya projesinde kulübün 500 milyon dolar zarara uğrayacağını iddia eden Süheyl Batum'a, Dursun Özbek şu sözlerle tepki gösterdi:

"Galatasaray Spor Kulübü, bir aydınlanma geleneğinin ürünüdür. Kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştiri her zaman vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, yapıcı tenkitlerle karşımıza gelebilirsiniz. Elbette ki hatalar yapmışızdır."

"Galatasaray için her konuyu her üyemizle konuşmaya, varsa daha iyisini bulmaya hazırım. Kapım her zaman açık. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz, süreci devam eden bir proje için, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz. Bir takım yalan, iftira ve kulaktan dolma bilgilerle Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur."

"Sadece benim değil birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup anlamsız bir kibirle, 'Ben bu projeyi yaptırmam.' diyemezsiniz. Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz."

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