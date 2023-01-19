19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye’nin farklı illerinden yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:50
Takip Et

Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
+
Aa
-

Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen de işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Kaçak göçmenler, 2023 yılının 7'nci charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde 1 Ocak’tan beri düzenlenen 7 charter sefer ile 2 bin 215 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi. Diğer gönderilen yabancı uyruklu göçmenlerle bu rakam, toplam 5 bin 466'ya ulaştı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
7
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.