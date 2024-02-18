Afganistan'da deprem

Kaynak: AA
Afganistan'da deprem
Afganistan ülkenin kuzeyinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremle sallandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.50'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün vilayetin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif'in 19 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan ve Türkmenistan'dan da hissedildi.

Geçen yıl ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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