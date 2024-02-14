Afganistan'da toplu mezar bulundu

Kaynak: AA
Afganistan'da toplu mezar bulundu
Afganistan'ın Host vilayetinde içinde 100 ceset olan toplu mezar tespit edildi.

Afgan basınındaki haberlere göre, ülkenin Host vilayetindeki Şeyh Zaid Üniversitesi yakınlarında içinde kadın cesetlerinin de olduğu toplu mezar bulunduğu açıklandı.

İçerisinde 100 ceset olan mezarın, 1979-1989 yıllarında yaşanan Sovyetler Birliği işgali dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Afgan basına konuşan Host Belediye Başkanı Bismillah Bilal, yapılan incelemelerin ardından cesetlerin dini usullere göre yeniden defnedildiğini belirtti.

Bulunan toplu mezarda yaklaşık 50 yıl öncesine ait saat de bulunduğu bilgisini paylaşan Belediye Başkanı, bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bazılarının kafataslarında mermi tespit edildiğini açıkladı.

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