Son dakika... Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı

Galatasaray'da Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özbek, ''Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in yaptığı diğer açıklamalar şöyle;

"Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."

"Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır."

"Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu."

"Kulübümüzün mağazacılık geliri de olumlu yönde ilerlemiş bulunuyor. 10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. 100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum."

"Hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibariyle ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesisimiz bundan yıllar evvel kulüp kazandırılmış fakat futbolun geldiği ekonomik seviye ve rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun için Florya'daki arazimizin ekonomik değeri çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını çok daha iyi şekillendirecek bir finans yapısına kavuşacağını bilmenizi isteriz."

''Buradan bir teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde 20 dönümlük kısmı yeniden Galatasaray'a kazandırılmıştı. Bizim amacımız 60 dönüm olan bu arsanın geliştirilmesiydi. Bu 40 dönümlük Emlak Konut'a geçen araziyi 1.5 milyar TL'ye satın aldık. Galatasaray Spor Kulübü bu arsayı kendi imkanlarıyla aldı. Rekabette olduğumuz bazı kimseler sanki bu arsayı bedava Galatasaray'a vermişler gibi algı yapıyorlar. Biz 1 Milyar 85 Milyon TL'lik kredi kullandı ve bunu 6 ayda ödedik."

"Kulübümüz Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Amatör şubelerde koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için doğru yolda olduğumuzu ama yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum."

"Kadın ve erkek voleybolda Galatasaray'ı yurt dışında temsil etme hedefine ulaşmış bulunuyoruz. Su topunda erkek ve kadınlarda ligde lideriz. Hedefimiz şampiyon olmak. Erkek takımımız Challenger Cup'ta bugün final maçına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum ve kupayı Galatasaray'a getireceklerine inanıyorum."

"Yüzmede geçen yıl şampiyonluk kupasını alarak 7 yıllık hasrete son verdik. Tüm Galatasaray sevdalılarının aynı platform altında toplanacağı dijital bir dönüşüm projesi altında çalışıyoruz. Dünyamızın geleceği için en önemli konu olan sürdürülebilirlik bizim de günümüzde. Kulüp olarak karbon ayak izimizi milimize etmek üzere bir çalışma grubu kurduk. İlk olarak stadımıza yaptığımız güneş paneliyle yaklaşık %25 elektrik tasarrufu kurduk."

"Riva Projesi... 1400 villadan oluşan bir proje. Bugüne kadar %50-60'a yakın kısmı satıldı. Geriye akalan villalar için satış hazırlıkları devam etmektedir. Kulübümüze ait 130 adet villa hala mevcuttur ve burada 2.5 Milyar TL'nin biraz üzerinde bir girdi sağlayacaktır. Bunun büyük bir kısmı kulüp üyelerimiz tarafından satın alındı. Onlara da teşekkür ediyorum."