Afganla nişanlanan kadın Türk insanına verdi veriştirdi 'Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip'

Bu video, kısa sürede birçok yoruma neden oldu. Gelen eleştirilere cevap vermek için o kadın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

O kadın ağza alınmayacak sözlerle güya açıklama yaptı.

O kadın şunları söyledi “Ulan demek istiyorum, sizin hayatınızda göremediğiniz o Alman pasaportuna sahip benim nişanlım veya eşim, sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o alman pasaportuna sahip. Türkiye'de çok mu mis gibi yaşıyorsunuz da gündeminiz ben ve nişanlım olduk. Bütün faşist insanlar, milliyetçiler, ırkçılar, hepiniz beni takipten çıkın. Anladınız mı? Siz hayatınızda eğitim görmemişsiniz. Ahlak nedir bilmiyorsunuz. Aileleriniz sizi eğitememiş. O kadar basit. Siz Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir bile olamazsınız.”