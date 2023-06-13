Taliban’dan Türkiye’ye çağrı: Afganlara kolaylık sağlayın ülkenize alın

Afganistan’daki Taliban yönetimi, Türkiye’ye çağrı yaparak İran sınırındaki Afganların Türkiye’ye geçişlerine kolaylık gösterilmesini istedi. Öte yandan Taliban, Afganların Türkiye’deki kötü yaşam koşullarını şikayet etti.

Taliban’dan Türkiye’ye çağrı: Afganlara kolaylık sağlayın ülkenize alın

Türkiye’de Suriyeliler ile birlikle en fazla soruna neden olan Afganlar İran sınırından gelmeye devam ediyor. Sayıları 1 milyonun üzerinde bulunan Afganların sayılarının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ise ülkelerinden kaçanların geri gelmeleri için ikna etmek yerine Türkiye’ye farklı bir sebepten çağrı yaptı.

Taliban yönetimi Türkiye’nin İran sınırındaki Afganlara kolaylık sağlayarak ülkeye almasını istedi.

Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar'ın aktardığına göre Taliban'ın İran diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani, Tahran’daki Türk Büyükelçiliği’nde Türk diplomatlar ile bir araya geldi.

Taliban’ın diplomatı Müftü Muhammed Alim Nurani şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye ve Afganistan’ın siyasi geçmişi çok eskiye dayanıyor. Türkiye, İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlamalı. Türkiye'de yaşayan Afgan göçmenler de kötü şartlar altında yaşıyor.”

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