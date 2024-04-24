Afrika çöllerinden gelen toz bulutu uyarısı yapıldı

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelindeki 5 günlük hava tahminini aktardı.

İşte Acar'ın açıklamaları:

"Ülkemiz, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altındadır. Bu sistem, sıcak hava dalgasını da beraberinde getirmiştir. Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarını da ülkemize ulaştırmıştır. Önümüzdeki bir haftalık periyotta da bu anlattığım sistem ülkemizde etkili olacaktır.

Yağış anlamında kuvvetli yağışlar beklemiyoruz ancak bu mevsimde gök gürültülü sağanak yağış olarak tabir ettiğimiz yağış türü kısa süreli ve yerel olarak çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Örneğin, kısa süreli seller, yıldırım nedeniyle, kuvvetli rüzgar nedeniyle çeşitli olumsuzluklara yol açabilecek bir durumdur.

Son yıllarda toz taşınımı bir gündem maddesi oldu. İki tane toz kaynağı var ülkemizi etkileyen. Bir tanesi Kuzey Afrika çölleri, diğeri de Suriye çölleri. Bu tozlar daha kuvvetli ve daha çok Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerimizi etkilemektedir. İç Anadolu'nun güneyinde de etkili olabilir. Çok kuvvetli olursa Karadeniz'e kadar çıkabilecek bir çöl tozu taşınımı olabilir."

"AFRİKA ÇÖLLERİNDEN GELEN TOZ BULUTU"

"Geçen bir değerlendirme yayınladık Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak. Özellikle doğu kesimlerde bir yüksek basınç var. Doğu kesimlerinde sıcaklıkların 10 ila 15 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine sebep olacak bir durum. Bir hafta boyunca bu devam edecek. Batı kesimlerinde de yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Biraz daha düşük ama 6 ile 10 derece biz tahmin ediyoruz bu mevsim normallerinin üzerinde olma durumunu. Sıcaklıklar yurt genelinde bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Batı kesimlerinde yağış geçtiği zaman yine yüksek sıcaklıklar bekliyor vatandaşlarımızı.

Üç büyük şehrimizde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bu toz taşınımı iki gündür batı kesimlerde etkiliydi. İzmir'i ve İstanbul'u terk etti. Ancak Ankara'da Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yine Ankara'da toz taşınımı etkili olacaktır. Şu anda gökyüzü kapalı. Bulut gibi gözüküyor. Ancak bu Afrika çöllerinden gelen toz bulutu. Dolayısıyla bu toz taşınımıyla beraber iki gün boyunca lodos etkili olacaktır. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecektir. Lodos sağlıkla alakalı olumsuzluklar meydana getirebilir. Ayrıca toz da yine sağlıkla ilgili sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımız meteorolojinin uyarılarını takip etsinler."